Ata do Copom antecipa cenário marcado pelo elevado comprometimento de renda das famílias

O Comitê de Política Monetária (Copom) repetiu, na ata da sua última reunião, que as famílias e empresas no Brasil seguem acessando empréstimos de forma regular, com a atividade aquecida no País, mas que há alguns sinais de que pode estar começando um arrefecimento. "O mercado de crédito também se manteve pujante nos últimos trimestres em função do dinamismo do mercado de trabalho e da atividade econômica", salientou o documento.

"No entanto, condizente com o cenário atual de aperto de condições financeiras e elevação de prêmio de risco, o crédito bancário tem apresentado alguma inflexão no período mais recente, com elevação de taxa de juros, menor apetite ao risco na oferta de crédito e redução no ritmo das concessões de crédito", detalhou no sétimo parágrafo da ata, citando a alta da Selic, que, na semana passada, subiu de 13,25% para 14,25% ao ano.