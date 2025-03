Sindifisco alerta para riscos fiscais com prolongamento da greve, que já dura 4 meses

Após quatro meses de greve e sem avanço na negociação com o governo, o Sindifisco Nacional, entidade que representa os auditores fiscais, alerta para os riscos fiscais com o prolongamento da paralisação. A entidade aponta que equipes que atuam com transação tributária, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e comércio exterior estão mobilizadas, o que traz reflexos para a arrecadação e, consequentemente, cumprimento das metas para o ano. O presidente do Sindifisco, Dão Real, destacou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a urgência de buscar uma solução considerando a proximidade com o segundo trimestre do ano.

"A garantia de realização daquela arrecadação prevista no final do ano, depende de uma série de procedimentos que são feitos de forma cumulativa ao longo do ano. E nós estamos, praticamente, com quatro meses de procedimentos suspensos. Por isso que a gente coloca um risco para a realização dessas receitas até o final do ano", afirmou Real.