SAP da Alemanha supera Novo Nordisk e se torna a empresa mais valiosa da Europa

A alemã SAP, grupo de software empresarial, tornou-se a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. As ações da SAP subiram 1,35% em Frankfurt nesta segunda-feira, 24, elevando seu valor de mercado para US$ 339,47 bilhões. Já os papéis da Novo Nordisk recuaram 1,34% em Copenhague, reduzindo sua capitalização para cerca de US$ 337,79 bilhões.

A valorização da SAP reflete a estratégia do CEO, Christian Klein, de migrar das vendas tradicionais de software para serviços em nuvem por assinatura, apostando em um modelo mais previsível e rentável. Em janeiro, a empresa, dona da plataforma Concur, elevou suas projeções de lucro e receita para 2025, impulsionada pelo crescimento da nuvem e o apelo da inteligência artificial (IA).