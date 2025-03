Krispy Kreme chega ao Brasil com 'loja-teatro' capaz de fazer 50 mil donuts/dia

A empresa de donuts norte-americana Krispy Kreme vai iniciar operação no Brasil em abril, com a abertura de uma "loja-teatro" na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou, ainda no início de 2024, a vinda da Krispy Kreme para o Brasil acontece por meio de uma joint venture com a rede de conveniência AmPm, da Ipiranga, que terá exclusividade na distribuição do produto fora de lojas da marca.

Com 600 metros quadrados em dois andares e um drive thru, a loja vai abrigar uma fábrica com capacidade para 50 mil donuts por dia a olhos vistos.