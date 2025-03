Itaú Unibanco cria ferramenta de controle de gastos no 'superapp'

O Itaú Unibanco lançou uma ferramenta de controle de gastos dentro do "superapp", a versão mais recente do aplicativo do banco. A plataforma reúne gastos realizados tanto na conta corrente quanto no cartão de crédito, categorizando as despesas de forma automática e em tempo real. Os gastos mensais são separados em categorias como mercado, restaurantes, posto de gasolina e pequenos gastos.

De acordo com o banco, também é possível criar controles, com limites de gasto em cada categoria ao longo do mês. Neste caso, o aplicativo envia notificações ao cliente quando o gasto está próximo ou acima do limite estipulado.