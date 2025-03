Haddad vai à França falar de transformação ecológica; Tebet vai a reuniões do BID no Chile

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará em Paris na próxima semana para participar de uma conferência da Sciences Po dedicada à estratégia de transformação ecológica do Brasil, bem como do Diálogo Econômico e Financeiro de Alto Nível Brasil-França. O despacho presidência com autorização de viagem do ministro para a França entre os dias 30 de março e 2 de abril foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, viaja ao Chile para participar da 65ª Reunião Anual da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da 39ª Reunião Anual da Assembleia de Governadores do BID Invest entre os dias 27 e 29 de março, em Santiago.