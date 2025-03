Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com apetite por risco limitado por tarifas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo matéria do The Wall Street Journal, o presidente dos EUA, Donald Trump, poderá estreitar o amplo escopo de suas tarifas e focar países que registram superávits comerciais significativos com os americanos, que é o caso de muitas economias da Ásia. No dia 2 de abril, entram em vigor as chamadas "tarifas recíprocas" da Casa Branca.