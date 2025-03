Abicom: Com PPI, combustíveis ficam mais baratos na Refinaria de Mataripe do que na Petrobras

A gasolina e o diesel vendidos nos polos atendidos pela Petrobras continuam com o preço mais caro do que no Golfo do México, onde se localizam refinarias norte-americanas e usado como parâmetro pelos importadores, informa o relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), feito em parceria com a Stonex. Com base no fechamento da última sexta-feira, 21, os preços da gasolina e do diesel estão em média 2% acima do mercado internacional nas refinarias da Petrobras, enquanto na Refinaria de Mataripe, na Bahia, que pratica a política de paridade de importação (PPI), os preços internos desses combustíveis estão mais baixos do que os externos.

A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, aumentou o preço da gasolina em 0,6% no último dia 20, e reduziu o preço do diesel S-10 em 1,4% e o S-500 em 4,2%. Com isso, o preço do diesel no polo importador de Aratu, na Bahia, está com defasagem de 3% em relação ao mercado internacional, e de 1% no caso da gasolina na mesma comparação.