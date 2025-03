Proposta do governo não visa taxar dividendos, mas sim a alta renda, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira, 21, que a proposta de tributação de "super-ricos" desenhada pelo governo não visa a taxar os dividendos, mas sim a alta renda. A tributação de dividendos só vai acontecer quando eles fizerem parte da renda de milionários, afirmou.

"Essa proposta não se confunde com tributação de dividendo", disse o secretário, em entrevista ao programa "Poder em Pauta", da Carta Capital. "Eu vou tributar o dividendo porque ele compõe a alta renda de um milionário, e vou tributar o mínimo do conjunto do que esse milionário recebe."