Planejamento informa que será editado decreto para execução provisória do Orçamento de 2025

O Ministério do Planejamento informou que deve publicar nesta sexta-feira, 21, um decreto para dispor sobre a execução orçamentária do governo. Na prática, esse decreto vai fazer uma transição entre o atual momento de execução provisória do Orçamento de 2025 até o seu início de fato, mas sinaliza uma restrição maior para o ano. Isso é necessário porque a peça foi aprovada no Congresso na quinta-feira, 20, mas ainda precisa ser encaminhada ao governo para sanção.

"Com o objetivo de garantir o cumprimento da meta de resultado primário e o limite de despesas primárias de que trata a Lei Complementar nº 200/2023 (arcabouço fiscal), o MPO, no âmbito de suas competências, propôs ao Presidente da República, após aprovação da Junta de Execução Orçamentária (JEO), a edição de um decreto para dispor sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo federal até a edição do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF)", diz a nota. O DPOF pode ser publicado até 30 dias após a sanção da lei orçamentária e é o documento que compatibiliza a execução do orçamento às metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.