Leilão do Finor arrecada R$ 800 Milhões para impulsionar desenvolvimento do Nordeste

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Foram 939 bilhões de cotas vendidas do Fundo, além de outras 623 bilhões de cotas do Finam que angariaram R$ 350 milhões para o desenvolvimento da Amazônia

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) leiloou nesta sexta-feira, dia 21, na Bolsa de Valores do Brasil (B3), cotas estruturais d o Fundo de Investimento do Nordeste (Finor) e do Fundo de Investimento da Amazônia (Finam). Cada lote de mil cotas estava sendo vendido a R$ 1,06.

No caso do Finor, foram 939 bilhões de cotas que resultaram em um aporte de R$ 800 milhões para o Fundos de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Já o Finam teve 623 bilhões de cotas comercializadas, resultando em um saldo de R$ 350 milhões para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).

A venda desses ativos visam angariar recursos para os projetos contemplados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), explica o secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares.

“Graças a um trabalho conjunto do Governo Federal e Congresso Nacional, estamos garantindo mais R$ 1,15 bi para apoio aos empreendedores do Norte e Nordeste, com impactos positivos para todo o país”, ressaltou.