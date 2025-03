Haddad participa de agenda na CNI nesta sexta-feira, em SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião com o comitê de líderes da Mobilização Empresarial da Inovação (MEI), na Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 21, em São Paulo. A agenda será para tratar as prioridades de inovação no País.

Segundo a assessoria da Fazenda, não há previsão de fala do ministro à imprensa.