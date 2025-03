Dino manda Estado do RJ compensar perdas no ICMS repassado ao município do Rio

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Estado do Rio de Janeiro repasse à capital fluminense, em até 10 dias, as parcelas referentes à compensação das perdas de ICMS de janeiro e fevereiro de 2025. Dino entendeu que o Estado está descumprindo a decisão da Corte que mandou o governo estadual respeitar o repasse da parcela de 25% do ICMS arrecadado, ao qual os municípios têm direito.

O município do Rio de Janeiro disse ao STF que as perdas passadas de ICMS chegam, ao todo, a R$ 8 bilhões.