Bolsas de NY fecham em leve alta em dia sem indicadores e Boeing sobe com conquista de contrato

As bolsas de Nova York fecharam o último pregão da semana em alta, ainda que com o S&P 500 e o Dow Jones perto da estabilidade, em meio à escassez de indicadores econômicos. As atenções dos investidores seguem voltadas para os rumos da política monetária dos Estados Unidos e os impactos econômicos das tarifas de importação que o governo do presidente Donald Trump pretende adotar nos próximos dias.

O Dow Jones avançou 0,08%, aos 41.985,35 pontos; o S&P 500 subiu 0,08%, aos 5.667,56 pontos; enquanto o Nasdaq registrou alta de 0,52%, aos 17.784,05 pontos. Os dados são preliminares. Na semana, o S&P 500 subiu 0,5%. O Nasdaq ganhou 0,17% e o Dow Jones, 1,20%.