Nike tem lucro e receita acima do esperado no 3º trimestre fiscal

A Nike, gigante do setor esportivo, divulgou lucros ajustados de US$ 0,54 por ação em seu terceiro trimestre fiscal, acima das estimativas de consenso de US$ 0,30, de acordo com a FactSet. A receita caiu 9% em relação ao ano anterior, para US$ 11,3 bilhões, mas foi melhor do que os US$ 11 bilhões previstos pelos analistas.

"O progresso que fizemos em relação às prioridades estratégicas 'Win Now' com as quais nos comprometemos há 90 dias reforça minha confiança de que estamos no caminho certo", disse o CEO da empresa, Elliott Hill, em um comunicado.