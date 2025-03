Leitura de BC 'hawkish' limita alta do dólar puxada por exterior

O dólar opera com viés de alta frente o real na manhã desta quinta-feira, 20, refletindo a valorização da divisa norte-americana no exterior. As perdas acumuladas de 3,85% pelo minério de ferro em Dalian nas quatro sessões desta semana pesam também.

No entanto, os juros futuros também avançam, em dia de leilão de títulos prefixados do Tesouro, que pode atrair investidores estrangeiros, após o Comitê de Política Monetária (Copom) adotar tom mais conservador. Apesar da expectativa de desaceleração do ritmo de alta da Selic, alguns analistas viram a postura como "marginalmente mais hawkish" (mais dura).

Já o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou na quarta-feira, que "não há pressa em cortar as taxas. Se o mercado de trabalho enfraquecer, podemos flexibilizar a política, se preciso", afirmou durante coletiva de imprensa para explicar a decisão do Fed sobre a política monetária..

Após a manutenção amplamente esperada do juro básico dos Estados Unidos em 4,25% a 4,50%, o banco central chinês também manteve os juros. O BC da Suíça cortou juro básico a 0,25% e o da Suécia manteve a taxa em 2,25%.

No terreno doméstico, o relator do Orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), não atendeu ao pedido do governo Lula e deixou de fora da peça orçamentária a autorização para que o Pé-de-Meia fosse incluído posteriormente nas contas do governo sem autorização do Congresso.