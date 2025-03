Haddad: se não fosse Perse e desoneração da folha, País teria feito superávit primário em 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta quinta-feira, 20, que o governo teria produzido um superávit primário em 2024, se não fosse pela prorrogação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e da desoneração da folha de pagamentos. Segundo Haddad, as contas do governo, que apontavam para um custo anual de R$ 15 bilhões com o Perse, estavam corretas.

No programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ele acrescentou que o governo tem de trabalhar com o Congresso para acabar com privilégios e com gastos tributários que não têm efeito real na economia.