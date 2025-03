Haddad diz não ter sentido aplicar 'remédio de Milei' no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 20, que a Argentina enfrenta uma situação muito diferente da do Brasil e que não faz sentido aplicar aqui o mesmo receituário do presidente do país vizinho, Javier Milei. "Aplicar o mesmo remédio de Milei no Brasil é um equívoco. É uma situação completamente diferente", disse durante entrevista à Globonews.