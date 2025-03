Bunker One concentra operação latina no Brasil e visa fluxo maior de navios na Lagoa Mirim

A empresa de fornecimento de combustível marítimo Bunker One, da dinamarquesa Bunker Holding, vai centralizar as operações do grupo na América Latina, o que envolve sobretudo Uruguai e Colômbia. A Bunker Holding tem cerca de 15% do mercado global. O rearranjo local foi motivado pelo crescimento de 47% na operação brasileira nos dois últimos anos. "O Brasil é o maior país da América Latina e oferece oportunidades não tão bem exploradas pela nossa indústria. Trouxemos as melhores práticas da nossa matriz dinamarquesa e o resultado tem sido excelente. Agora, temos a oportunidade de levar toda essa expertise a esses dois mercados (Uruguai e Colômbia), também com grande potencial", disse em nota o presidente da Bunker One Brasil e América Latina, Flávio Ribeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o executivo, a concessão da hidrovia de Lagoa Mirim, que fica entre Uruguai e Rio Grande do Sul, assinada em fevereiro, deve beneficiar as operações na região e representa boa oportunidade de incremento do negócio. A melhoria da infraestrutura local tende a aumentar a circulação de navios e aumento da demanda por combustível nos dois polos em que a empresa está presente.

"Esperamos elevação de cerca de 30% na comercialização de bunker quando a hidrovia estiver em pleno funcionamento", continua Ribeiro. Como acontece no Brasil, a operacionalização das atividades de abastecimento nos outros países será executada pela Nova Offshore, empresa brasileira de navegação também subsidiária da Bunker One. A base operacional da Nova Offshore fica às margens da Baía de Guanabara, em Niterói (RJ). Há operação, também, em Sepetiba (RJ), Rio Grande (RS), e na área de fundeio do Porto do Itaqui (MA). Uruguai

A Bunker One considera o porto de Montevidéu estratégico para o negócio. Às margens do rio da Prata, o porto é capaz de receber navios de grande porte e é central para o trânsito de cargas do Mercosul, embora tenha perdido relevância no abastecimento nos últimos anos. A operação local é realizada com navios-tanque nas áreas de fundeio interna e externa do porto, além dos terminais do país. Também é oferecido o abastecimento de diesel marítimo por caminhões para embarcações atracadas. Colômbia