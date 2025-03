Brava Energia tem prejuízo pró-forma de R$ 1,028 bi no no 4º trimestre de 2024

A petroleira Brava Energia, resultante da fusão entre 3R Petroleum e Enauta, fechou o quarto trimestre de 2024 com prejuízo líquido pró-forma de R$ 1,028 bilhão. A companhia atribui o resultado à desvalorização cambial do período, evento contábil e, portanto, "sem efeito caixa". Pesaram, também, as paradas nas produções dos campos de Atlanta e Papa-Terra, já retomadas. Esse prejuízo reverte o lucro líquido pró-forma de R$ 474,7 milhões do mesmo período de 2023, assim como o lucro líquido de R$ 498,3 milhões do terceiro trimestre de 2024. A comparação com 2023 considera os números da 3R Petroleum e Enauta somados, uma vez que a fusão foi efetivada em agosto do ano passado.

Já o Ebitda, lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação, somou R$ 505 milhões entre outubro e dezembro de 2024, queda de 41% ante o reportado no quarto trimestre de 2023 (R$ 856,7 milhões). A margem Ebitda ficou em 25,9%, ante 37,6% há um ano e 33,2% no trimestre anterior.

A receita líquida caiu 14,3% no quarto trimestre de 2024 ante um ano atrás, para R$ 1,95 bilhão. No relatório, a companhia destacou a estrutura de capital "robusta", com posição de caixa aproximada de US$ 1 bilhão. Em todo o ano de 2024, o Ebitda pró-forma da Brava somou R$ 3 bilhões, alta de 29,5% ante os R$ 2,31 bilhões de 2023, considerando a soma dos montantes de Enauta e 3R Petroleum no período. A receita em 2024 foi de R$ 10,09 bilhões, alta de 44,1% na comparação com os R$ 7 bilhões reportados em 2023.

Produção No trimestre de referência, a produção média diária de óleo ficou em 29,2 mil barris (bbl/d), queda de 38,3% ante um ano e uma queda de 29,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2024. Já a produção média diária de gás atingiu 10.154 boe no quarto trimestre de 2024, volume 37,8% menor que há um ano e 3,5% inferior ao do terceiro trimestre.

A Brava atribuiu as quedas na produção às paradas de produção em Atlanta e Papa Terra, que já foram retomadas e apresentam, no momento, "ótimo desempenho", inclusive com Atlanta em seu nível recorde graças ao novo sistema de produção inaugurado na virada do ano. Papa-Terra, por sua vez, retomou a produção em dezembro de 2024 após parada programada e já registrou produção de 15 mil bbl/d em fevereiro de 2025. Por isso, no total, a produção da Brava alcançou 73,9 mil boe/d em fevereiro, também ajudada por recorde no onshore. Trata-se de uma alta de 88% na produção diária ante o quarto trimestre e com "ramp-up em andamento", o que significa volumes ainda maiores à frente.

Preços de venda O preço médio da venda de óleo no quatro trimestre de 2024 ficou em US$ 68,9 por barril, queda de 8,4% ante um ano atrás e, também, com relação aos três meses anteriores. No gás, esse preço ficou a US$ 6,9 por milhão de BTU, 20,6% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2023 e 4,7% mais barato do que no terceiro trimestre. Lifting Cost