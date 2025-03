Copom aumenta Selic em um ponto percentual e taxa chega a 14,25% ao ano

Com a alta da Selic, juros bancários tendem a subir / Crédito: FCO FONTENELE

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar em um ponto percentual a taxa básica de juros (Selic), que passará a ser de 14,25% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quarta-feira, 19. Segundo o comunicado, o ambiente externo "permanece desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos."

Já no cenário doméstico, avaliam que o os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. "A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes."