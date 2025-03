BC: Copom antevê ajuste de menor magnitude na próxima reunião

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para além da próxima reunião, o Comitê reforçou que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo "firme compromisso de convergência da inflação à meta". O movimento também dependerá, de acordo com o colegiado, da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.