Lula: Não tem política mais justa e humanista que o projeto do IR

Mais cedo, A Casa Civil divulgou o texto do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil e cria a tributação mínima das altas rendas. A proposta gera uma redução em torno de R$ 25,84 bilhões em 2026 aos cofres públicos. A mensagem de envio do projeto ao Congresso saiu no Diário Oficial da União (DOU).

Para compensar a perda de arrecadação com a ampliação da isenção, o governo propôs no projeto de lei a tributação mínima das altas rendas. A medida vai possibilitar uma ampliação de receita de R$ 25,22 bilhões, além de R$ 8,9 bilhões em virtude da tributação de 10% na remessa de dividendos para o exterior (apenas para domiciliados no exterior).

A declaração foi feita durante visita do presidente à fábrica da Toyota, no município de Sorocaba, interior de São Paulo. Também estão presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Como presidente não pode receber carro porque vão dizer que é corrupção, me eximo de falar tão bem da Toyota", disse Lula após brincar que teria de "ganhar um carro de presente" por falar bem da companhia.