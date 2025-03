Haddad afirma que projeto do IR é equilibrado do ponto de vista fiscal e busca justiça social

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ampliação da isenção do Imposto de Renda é um "projeto absolutamente equilibrado" e que não tem como objetivo aumentar ou reduzir a arrecadação de tributos. A declaração ocorreu durante o anúncio do envio, ao Congresso Nacional, do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O ato aconteceu nesta terça-feira, 18, no Palácio do Planalto.

"É um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal, e é um projeto que busca a justiça social", destacou Haddad. "Com ele, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça, se pretende garantir que as famílias até essa faixa de renda possam ter, ao final do mês, um alento, um aconchego maior."