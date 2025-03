UBS se prepara para a fase mais complexa da integração com Credit Suisse

O UBS disse nesta segunda-feira, 17, que iniciará a parte mais complexa de sua integração com o Credit Suisse nos próximos meses, à medida que o gigante bancário lida com a incerteza em meio às tensões do comércio global e às propostas suíças de endurecer as regras de capital.

O grupo bancário iniciará a migração das contas dos antigos clientes do Credit na Suíça para a plataforma do UBS no segundo trimestre, informou em seu relatório anual publicado nesta segunda-feira. O UBS considera essa a fase mais complexa de todo o processo de integração de seu antigo rival.