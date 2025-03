Turismo em São Paulo deverá gerar R$ 340 bilhões neste ano

, estima o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Setur espera que que 51 milhões de turistas circulem este ano no estado: 48,5 milhões brasileiros e 2,5 milhões de estrangeiros. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pelo governo paulista. De acordo com a Setur, a elevação pode ser explicada pela combinação de forte demanda interna por turismo e investimentos em infraestrutura do setor.