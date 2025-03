Silveira: governo levará ao CNPE ainda neste ano proposta de 30% de etanol anidro na gasolina

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira, 17, que ainda em 2025 será levada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a proposta de adoção do E30 - mistura de 30% de etanol anidro na gasolina.

O protocolo de testes para avaliar a viabilidade técnica do aumento da mistura foi aprovado no fim do ano passado.