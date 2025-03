Projeção do Focus de alta do PIB de 2025 passa de 2,01% para 1,99%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 caiu de 2,01% para 1,99%, após quatro semanas de estabilidade. Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária cedeu de 2,01% para 1,98%. Os dados forma divulgados nesta segunda-feira, 17.

O PIB brasileiro cresceu 0,2% no quarto trimestre do ano passado - abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,4%. No acumulado de 2024, a economia teve alta de 3,4%. O carrego estatístico para 2025 é positivo em 0,8%.