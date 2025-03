Eletros prevê crescimento de 5% a 10% das vendas de eletrodomésticos em 2025

A indústria de eletrodomésticos prevê crescimento de 5%, no cenário mais conservador, a algo entre 8% e 10% neste ano. As projeções foram divulgadas nesta segunda-feira, 17, pela Eletros, entidade representativa do setor, e levam em conta os juros mais altos, além do impacto cambial no custo de produção, já que as fábricas dependem muito de peças importadas. Em 2024, a indústria de eletrodomésticos teve o seu melhor desempenho da última década, com vendas ao varejo que subiram 29%, para 117,7 milhões de unidades comercializadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os números foram apresentados na tarde desta segunda-feira em reunião fechada entre a Eletros e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

As projeções da Eletros para 2025 indicam um crescimento entre 8% e 10% no cenário mais otimista. Em uma visão mais conservadora, o prognóstico é de um avanço médio de 5%. "O cenário macroeconômico será decisivo para esses resultados. Temos desafios importantes, como o controle da inflação, a redução das taxas de juros e a estabilidade cambial, já que a variação do dólar impacta os custos de produção. Além disso, o fortalecimento da geração de empregos e ajustes finos nas políticas industriais serão essenciais", comentou o presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento. O crescimento do setor no ano passado, conforme avaliação da entidade, foi impulsionado por um cenário econômico favorável ao consumo, especialmente no primeiro semestre. A associação aponta entre as variáveis que favoreceram as vendas de eletrodomésticos o aumento dos empregos e a expansão do crédito.