Vale e BHP divulgam nota conjunta sobre esforços de compensação de Mariana

As mineradoras BHP e Vale emitiram uma nota conjunta na noite desta quinta-feira, 13, dizendo que trabalham "lado a lado" na compensação ao acidente de Mariana, de 2015, quando uma barragem da Samarco, joint venture das duas empresas, rompeu matando 19 pessoas. Segundo BHP e Vale, o processo em andamento no Reino Unido "vende ilusões" por tratar de questões já resolvidas no Brasil.

A nota vem em reação a afirmações do advogado britânico Tom Goodhead de que as empresas divergem na condução da defesa em ação sobre o acidente de Mariana na Justiça do Reino Unido, com a Vale "mais pragmática e disposta a fazer a coisa certa" e a BHP com condução supostamente protelatória, versão negada pelas duas empresas.

Goodhead chefia o escritório que representa pessoas e municípios vítimas do acidente no processo que encerrou hoje a fase de alegações. Uma primeira decisão sobre a responsabilidade da BHP é esperada para o segundo semestre deste ano. A Vale não é ré, mas terá de arcar com metade de uma eventual indenização. Segue, na íntegra, a nota conjunta de Vale e BHP: "Como acionistas da Samarco, a BHP Brasil e a Vale sempre atuaram de forma conjunta e comprometida na busca pelas melhores soluções para a compensação e a reparação dos impactos do rompimento da barragem de Fundão. Desde o início, ambas as empresas têm trabalhado lado a lado, com senso de responsabilidade e espírito de parceria, para garantir que as medidas adotadas sejam eficazes e justas para todas as partes envolvidas.