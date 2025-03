Trump diz que não se curvará em relação às tarifas para o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não se curvará em relação às tarifas voltadas a metais do Canadá e sobre as tarifas de 2 de abril.

"Não precisamos de carros, madeira serra e energia do Canadá", disse o republicano em comentários feitos na Casa Branca ao lado do presidente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, na sigla em inglês), Mark Rutte, nesta quinta-feira, 13.