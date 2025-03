Petróleo fecha em alta de 2% com dados de estoques de gasolina e CPI dos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta de 2% nesta quarta-feira, 12, após os últimos dados dos EUA apontarem grande queda nos estoques de gasolina na última semana e alta menor do que o previsto para os preços ao consumidor em fevereiro. Investidores também permanecem atentos aos planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de aumentar a produção e às tarifas de Donald Trump.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em alta de 2,15% (US$ 1,43), a US$ 67,68 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,00% (US$ 1,39), a US$ 70,95 o barril.