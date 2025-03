Declaração do Imposto de Renda 2025 começa em 17 de março e vai até 30 de maio

A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira, 12, as regras do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024. O prazo de entrega vai do dia 17 de março até 30 de maio neste ano. A declaração pré-preenchida só vai estar disponível a partir do dia 1º de abril.

Uma das principais mudanças foi a alteração no valor de rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração, de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00.