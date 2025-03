Latam diz permanecer atenta a comunicação da Anac sobre Voepass e orienta passageiros afetados

A Latam informou, por meio de nota, que permanece atenta a novas comunicações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a Voepass. A Latam possui um acordo de codeshare, compartilhamento de voos, com a companhia, que teve as operações suspensas pela agência reguladora.

A Latam divulgou ainda instruções para os passageiros afetados pela medida. Segundo a companhia, os clientes com passagens do codeshare da Latam com a Voepass que tenham tido voos cancelados podem solicitar reembolso integral da passagem aérea sem multa.