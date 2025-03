INB contrata empresa da Rosatom para converter e enriquecer urânio extraído na Bahia

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) assinou contrato com a Internexco GmbH, do grupo russo Rosatom, para a exportação de até 275 mil kg de concentrado de urânio (U308) produzidos na Unidade de Concentração de Urânio em Caetité, na Bahia. O volume passará por duas etapas de beneficiamento no exterior: conversão e enriquecimento.

Para a contratação foi realizada uma licitação internacional, que tinha como critério de julgamento o melhor preço global, respeitando os pré-requisitos técnicos que garantam o pleno atendimento das necessidades da INB, informou a estatal.