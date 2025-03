Com aversão global, Ibovespa inicia semana em baixa de 0,41%, aos 124,5 mil

Com a guerra tarifária ainda no radar, e receio crescente de recessão nos Estados Unidos - especialmente após o presidente Donald Trump ter admitido essa chance -, o Ibovespa acompanhou a cautela externa e encerrou a primeira sessão da semana em baixa de 0,41%, aos 124.519,38 pontos. O ajuste foi bem mais contido do que o observado em Nova York, onde as perdas chegaram a 4,00%, no Nasdaq, no fechamento. Na B3, o índice de referência oscilou dos 123.471,46 aos 125.031,30 pontos, correspondente ao nível de abertura. Com o Ibovespa em baixa desde o começo da sessão, o giro ficou em R$ 20,3 bilhões nesta segunda-feira. No primeiro terço do mês, o índice avança 1,40%, com ganho no ano a 3,52%.

No exterior, o dia foi de busca por proteção em ativos considerados seguros, ou mesmo livres de risco, como os Treasuries, o que resultou em queda dos rendimentos desses papéis. Aqui, o dólar fechou em alta de 1,07%, a R$ 5,8521 - com máxima no dia a R$ 5,8716 -, e a curva de juros doméstica também avançou, na margem. Na B3, muito poucas ações de primeira linha conseguiram se desvencilhar da aversão a risco, com destaque para Itaú (PN +0,89%), na máxima da sessão no fechamento. O dia também foi positivo para Eletrobras (ON +0,74%, PNB +0,75%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Magazine Luiza (+4,96%), Assaí (+3,97%) e JBS (+2,67%). No lado oposto, Brava (-5,72%), Hapvida (-5,53%) e Caixa Seguridade (-4,07%).