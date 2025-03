Índice CPI da China recua 0,7% em fevereiro; indicador PPI cai 2,2%

O Índice de Preços ao Consumidor da China (CPI, na sigla em inglês) recuou 0,7% em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, sendo que a expectativa do mercado era de uma queda de 0,5%, segundo informações da Dow Jones Newswires. Os dados foram divulgados na noite de sábado, 8, manhã do domingo, 9, em Pequim. Os preços dos produtos alimentícios recuaram 3,3% em relação a fevereiro de 2024, e os de itens não alimentícios, -0,1%.

Na comparação com janeiro de 2025, o CPI recuou 0,2%.

No acumulado do primeiro bimestre, o indicador caiu 0,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

No acumulado do primeiro bimestre, o indicador caiu 0,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. PPI O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 2,2% em fevereiro sobre o mesmo mês de 2024, mais do que a baixa de 2,1% esperada pelo mercado.