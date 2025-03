Com alta da Selic, resultado de tesouraria deve cair e bancos buscam 'zero a zero'

Itaú Unibanco, Bradesco e o Santander Brasil sinalizam que os resultados de suas tesourarias devem ser menores que em 2024, embora não esperem uma repetição do biênio 2022-2023, em que os dois últimos perderam dinheiro com a disparada dos juros. "Não esperamos nada parecido com 2021 e 2022 porque o aumento esperado [da Selic] não é nada parecido", afirmou o presidente do Santander, Mario Leão, a analistas de mercado no começo do fevereiro.

A alta dos juros deve pressionar os resultados das tesourarias dos bancos brasileiros este ano. Após terem buscado resultados em janelas abertas pela volatilidade do mercado no final do ano passado, as instituições terão de conciliar a alta dos custos de captação com uma carteira de crédito que não tem os juros reajustados na mesma velocidade.

Este fator pressiona os custos de captação dos bancos, o que fica visível na chamada gestão de ativos e passivos (ALM, na sigla em inglês). Em outro componente dos resultados, a negociação de títulos no mercado, os bancos aproveitaram a volatilidade dos ativos brasileiros no final de 2024 para obter ganhos diante de janelas de oportunidade, mas é difícil prever o resultado que terão este ano.

"Temos uma visão muito mais clara do resultado a realizar das posições do balanço do banco. O que não temos efetivamente é a capacidade de projetar os resultados de negociações de mercado", afirmou o presidente do Itaú, Milton Maluhy, a analistas no começo do mês. "Temos tido resultados muito fortes e esperamos ter novamente pela volatilidade, mas a incerteza naturalmente aumentou."

O único na direção oposta é o Banco do Brasil, que afirma que a composição do balanço e as estratégias de negociação de ativos criam proteções. "Uma delas é a posição em títulos pós-fixados, que no contexto de alta de juros, contribui para proteger o balanço do banco contra eventual volatilidade na curva de juros", diz o gerente-geral da tesouraria do BB, Daniel Bogado. Em dezembro do ano passado, 82,6% dos títulos carregados pelo banco no balanço eram pós-fixados.