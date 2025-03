Tarifas de Trump e políticas imigratórias podem aumentar custo de construção de casas nos EUA

Os construtores de casas inicialmente receberam com otimismo o retorno de Donald Trump, especialmente pelas promessas de reduzir regulamentações que elevam os custos de construção. No entanto, seis semanas após o início de seu segundo mandato, as coisas não estão saindo como esperado para a indústria nem para os compradores nos EUA.

As tarifas sobre as importações do México e do Canadá tornarão a construção de moradias mais cara. Cerca de 8% dos materiais usados na construção de uma casa nova vêm de fora, como madeira canadense. O economista-chefe da Associação Nacional de Construtores, Robert Dietz, estima que, uma vez totalmente implementadas, as tarifas podem adicionar entre US$ 7,5 mil e US$ 10 mil ao custo da casa média.