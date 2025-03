Varejo têxtil vê PIB com otimismo, mas aponta desafios estruturais que precisam ser superados

Para a entidade, o varejo tracionou o resultado do ano passado, especialmente por meio do consumo das famílias, que se manteve em expansão ao longo do ano.

A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) disse ver com "otimismo" os resultados do PIB de 2024, embora entenda que ainda há "desafios estruturais" a serem superados, como a elevada carga tributária e complexidade do sistema regulatório.

A contribuição do varejo de moda, representado pela ABVTEX, não se resume ao volume de vendas, mas também à capacidade de inovação do setor. "A digitalização, a diversificação dos canais de atendimento e a busca por uma experiência de compra aprimorada foram fatores determinantes para o crescimento sustentável do comércio", diz.

Além disso, a associação entende que o avanço nos investimentos, que cresceram 7,3% no ano, sinaliza a confiança do setor privado na economia brasileira e na evolução do ambiente de negócios. "Com esforços conjuntos entre o setor público e privado, temos o potencial de impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social do Brasil", afirma Lima.

Apesar desse cenário positivo, o executivo ainda observa que há desafios estruturais do sistema econômico a serem superados, como a alta carga tributária, a complexidade do sistema regulatório e a necessidade de reformas que impulsionem a competitividade do varejo.