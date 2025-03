Reserva de bitcoin será o Fort Knox digital, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a reserva de bitcoin american será o "Fort Knox" digital, referindo-se à cidade americana que é a base do Exército americana no estado de Kentucky.

"Vamos procurar novos caminhos ampliar estoques de bitcoin", disse Trump em comentários de abertura do primeiro encontro de ativos digitais na Casa Branca. O presidente afirmou que o governo tem atualmente cerca de 200.000 bitcoins. A reunião conta com a presença de membros do alto escalão do governo, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o empresário e investidor David Sacks, nomeado "czar de Inteligência Artificial e criptomoedas".