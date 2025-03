Queda de 1% no Consumo das Famílias sucede 13 trimestres de altas e reflete juros, mostra IBGE

"O que chamou atenção realmente foi a queda no consumo das famílias", disse Rebeca Palis, coordenadora das Contas Nacionais do IBGE.

A queda de 1% no Consumo das Famílias no quarto trimestre de 2024 ante o trimestre imediatamente anterior sucedeu 13 trimestres seguidos de altas no indicador. A informação consta das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo ela, esse recuo no consumo das famílias nos últimos três meses do ano foi afetado pela política monetária.

"Mas a gente continuou com o mercado de trabalho melhorando, com melhora de empregos e remuneração, mas no quarto trimestre a gente já vê esse crescimento (do mercado de trabalho) um pouco menor", disse a pesquisadora.