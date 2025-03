Criptomoedas: bitcoin sobe com payroll, apesar de decepção com reserva estratégica dos EUA

O bitcoin chegou ao fim desta tarde em alta, apagando perdas de mais cedo, depois que o payroll alimentou expectativas de cortes de juros mais robustos pelo Federal Reserve, o que, segundo analistas, pode impulsionar as criptomoedas devido à perspectiva de maior liquidez na economia. O principal relatório do mercado de trabalho dos EUA mostrou geração de vagas abaixo do esperado, revisão dos dados anteriores, elevação na taxa de desemprego e um aumento menos intenso nos salários do que o previsto.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o Bitcoin avançava 0,39%, a US$ 88.514,68, enquanto o Ethereum cedia 0,24%, a US$ 2.187,89, de acordo com a Binance.