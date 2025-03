Aliados de Bolsonaro abrem nova frente da 'guerra do Pix' contra governo após decisão do BC

A oposição ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, abriu uma nova frente de ataques ao Planalto utilizando como mote as transferências via Pix. O tema da vez é a decisão do Banco Central (BC) de excluir chaves Pix de pessoas que estão com situação irregular na Receita Federal. A decisão do BC foi autônoma, mas os opositores a Lula usaram as redes sociais para atribuir a medida à equipe econômica do governo.

Segundo o banco, a medida busca garantir que nomes de pessoas e empresas vinculadas a chaves Pix estejam em conformidade com as bases da Receita, para coibir fraudes.

Nas postagens na quinta-feira, 6, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltaram a endossar que a medida - assim como a fiscalização idealizada pela equipe econômica em janeiro - busca atingir trabalhadores que usam o mecanismo de transferência. Aliados de Lula tentam impedir que a narrativa atinja os patamares da crise anterior, quando a oposição, liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), fez o Planalto recuar de medidas que buscavam aprimorar a fiscalização do Pix. Sem citar a medida, anunciada pelo BC nesta quinta, Bolsonaro publicou no X (antigo Twitter) uma frase irônica: "Já fez seu Pix hoje?".

O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez uma crítica direta e citou a medida do BC, atribuindo a autoria ao governo federal. "O governo Lula não se cansa nunca. Mais uma vez com medidas e arapucas para atrapalhar a vida do trabalhador", disse. Responsável por liderar a oposição durante a crise do Pix, com um vídeo que relacionava as medidas de fiscalização a supostas novas taxas com mais de 320 milhões de visualizações no Instagram, Nikolas Ferreira disse no X: "E lá vamos nós novamente." O deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS) foi outro que atribuiu a medida autônoma do BC com o governo Lula: "O PT além de não criar nada de bom, ainda destrói o que outros criaram e deu certo."

O ex-ministro da Saúde e deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) sugeriu que a medida do BC vai fazer com que trabalhadores que possuem "pendências na Receita" sejam "expulsos da economia". Pazuello foi além e disse que, futuramente, haverá "coerção" baseada em religião e opinião política. "Alegam 'segurança', mas é pura coerção. Hoje é o CPF, amanhã a sua conta. E depois? Religião, opinião política. Situação extremamente perigosa para pagador de impostos que está passando por dificuldades financeiras. Na prática, o governo está fechando o cerco. E não é para benefício da população", afirmou. Reação da base aliada

A base aliada de Lula reagiu às postagens da oposição e endossou que as postagens buscam reviver as "fake news" sobre o Pix difundidas no início do ano. Também pelo X, a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que os aliados de Bolsonaro prestam "um desserviço ao país e ao povo escalando mentiras". "O objetivo é combater o crime organizado e a prática de golpes na internet. A oposição presta um desserviço ao país e ao povo escalando mentiras sobre a medida", afirmou Gleisi.