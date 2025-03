Queda do dólar e expectativa de cortes pelo Fed respaldam fechamento da curva

O boletim Focus e o noticiário político sem grandes novidades abriram espaço para que o exterior agisse como principal gatilho para a curva de juros doméstica nesta quarta-feira de cinzas, 5, com pregão reduzido. A forte correção nas taxas, com destaque para a longa fechando mais de 20 pontos-base, foi respaldada pela queda brusca do dólar, a R$ 5,75, e por apostas de que o Federal Reserve iniciará o afrouxamento monetário em junho, com redução acumulada de 75 pontos-base em 2025.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu a 14,785%, de 14,973% do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedeu a 14,765%, de 15,037% do ajuste, e o para janeiro de 2029 recuou a 14,750%, de 15,044%.