Moedas globais: guerra comercial pesa no dólar, mas não evita desvalorização do peso mexicano

Conforme havia anunciado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em frente com planos para tarifar em 25% as importações de México e Canadá e em 20% os produtos vindos da China. Os governos canadense e chinês anunciaram medidas retaliatórias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As pesadas tarifas vão prejudicar o crescimento do Canadá e do México, mas também terão um efeito de significativo resfriamento na atividade em setores industriais importantes dos Estados Unidos que estão profundamente integrados na América do Norte, especialmente o de automóveis. Os preços devem subir num momento em que já há sinais de perda de ritmo de crescimento e de inflação persistente", disse o estrategista-chefe de câmbio do Scotiabank, Shaun Osborne, em um relatório.