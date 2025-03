Ministério da Gestão atualiza lista de convocação do CNU após inconsistências nos resultados

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informou nesta terça-feira, 4, a atualização das listas finais de convocação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) após identificar inconsistências nos resultados divulgados no dia 28 de fevereiro.

De acordo com a pasta, o problema ocorreu porque o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas. "Esse procedimento fez com que diferentes listas de convocação para matrícula tenham sido divulgadas de forma incompleta", explicou em nota à imprensa. A situação foi resolvida e as novas listas já estão disponíveis no site oficial do CNPU.