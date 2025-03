Quem são as cinco mulheres mais ricas da Europa?

A mulher mais rica da Europa é a francesa Francoise Bettencourt Meyers, de 71 anos, neta do fundador da L'Oréal. Ela tem patrimônio estimado em US$ 76 bilhões, segundo dados da revista Forbes.

Francoise aparece como a 20ª pessoa mais rica do mundo no ranking geral da revista, que monitora em tempo real a fortuna dos bilionários.

No ranking mundial que considera apenas as mulheres, ela aparece em 2º lugar, ficando atrás da americana Alice Walton, herdeira do Walmart, que tem fortuna de US$ 107,5 bilhões.

Na lista das cinco mulheres mais ricas da Europa, há bilionárias de diversos setores, como beleza, turismo, indústria automobilística, farmacêutico, finanças e telecomunicações.