É importante que nos Brics a gente fortaleça o multilateralismo e o comércio, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, neste sábado, 1, um fortalecimento do multilateralismo e do comércio internacional por meio do Brics. Ele falou a jornalistas em Montevidéu, onde foi para acompanhar a posse do novo presidente uruguaio, Yamandú Orsi.

"Estou convidando todos esses países que estão aqui, Uruguai, Colômbia, México, para participar dos Brics no Brasil. Embora não sejam membros fixos, é importante que esses países participem porque é um momento de fazer um debate com o mundo inteiro. É importante que nessa reunião dos Brics a gente fortaleça de verdade duas coisas importantes: o multilateralismo e o comércio", declarou o petista.