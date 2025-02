Pix por aproximação passa a valer nesta sexta-feira, 28; saiba como funciona

A nova modalidade, de acordo com o BC, utiliza a tecnologia de Comunicação de Campo Próximo (NFC) e permite que as transferências sejam realizadas de forma mais rápidas e seguras , apenas encostando os aparelhos nas maquininhas, sem o consumidor precisar, por exemplo, ler um QR code, escrever a chave Pix ou usar senhas. Veja mais abaixo como ela irá funcionar.

Além disso, da mesma forma que já é feito com a aproximação com cartão, a pessoa também poderá incluir sua conta em carteiras digitais, entretanto, para poder realizar essa função as plataformas terão que pedir permissão junto à instituição monetária nacional. Até o momento apenas a carteira do Google está autorizada a funcionar.

"Pix por aproximação não é tipo, exatamente, a mesma coisa que aproximação no débito por NFC no celular", comentou Jadson Rubens, dono da conta @jadsonrubensg.

Essa semelhança com opção de pagamento já existente, a aproximação com o cartão, inclusive, foi mencionada por diversos usuários do X, antigo Twitter, que destacam que a funcionalidade é o mesmo que usar a aproximação com cartão.

Como realizar o pagamento no Pix por aproximação?

A ideia do novo método de pagamento é que ele seja mais prático para as pessoas. Vale ressaltar que a modalidade requer a permissão do usuário, no próprio aplicativo do banco, para funcionar.

Essas transações podem ser feitas ou por meio da abertura do aplicativo e escolha da funcionalidade, com as demais etapas dependendo do banco utilizado, ou com as carteiras digitais, utilizando, por exemplo, as impressões digitais ou reconhecimentos faciais.

Confira as etapas, conforme o observado pelo O POVO:

Carteira Google